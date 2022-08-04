Son Dakika
Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy: "Tüm hastalar ve sağlık çalışanları kısa sürede tahliye edildi"
Balıklı Rum Hastanesi’nde yangın... Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy: "Tüm hastalar ve sağlık çalışanları kısa sürede tahliye edildi"
Buzağı desteği üreme parametresi değişti
Afyonkarahisar Şuhut Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünden yapılan açıklamada, buzağı desteği üreme parametresinin değiştiği belirtildi.
AFYONKARAHİSAR 04.08.2022, 13:02
Afyonkarahisar Şuhut Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünden yapılan açıklamada, buzağı desteği üreme parametresinin değiştiği belirtildi.
Konuyla ilgili Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, “Düveleriniz 18 ayından önce gebe kalması gerekiyordu bu süre 23 ay olarak değişti. Doğum yapan bir ineğiniz 6 ay içinde gebe kalmazsa destek alamıyordu bu sürede 11 ay olarak değiştirildi. Tüm üreticilerimize hayırlı olsun” dedi.