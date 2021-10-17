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Büyükelçiler’den Vali Gökmen Çiçek’e ziyaret

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Gastro Afyon 3. Turizm ve Lezzet Festivali için Afyonkarahisar’a gelen büyükelçileri ve ailelerini makamında kabul etti.

AFYONKARAHİSAR 17.10.2021, 12:35
Büyükelçiler’den Vali Gökmen Çiçek’e ziyaret

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Gastro Afyon 3. Turizm ve Lezzet Festivali için Afyonkarahisar’a gelen büyükelçileri ve ailelerini makamında kabul etti.

Gastro Afyon 3. Turizm ve Lezzet Festivali kapsamında Afyonkarahisar’a gelen Srilanka Büyükelçisi Mohamed Rizvi Hassen, Letonya Büyükelçisi Peteris Vaivars, Malta Büyükelçisi Dr. Theresa Cutajar, Arnavutluk Büyükelçisi Kastriot Robo, Kore Büyükelçisi Won Ik Less, Almanya Büyükelçiliği Tarım Bölümünden Janine Kardes, İngiltere Büyükelçisi Dominick Chilcott, Meksika Büyükelçisi Jose Luis Martinez Y Hernanades, Meksika Konsolosu Eduarde Villaholina, Meksika Kültür Ataşesi MArio Chaparo Altamirano, Hindistan Büyükelçisi Sanjay Panda, Ekvator Büyükelçiliğinden 2. Misyon Şefi Oscar Ramirez, Malezya Büyükelçiliği Maslahatgüzar Arhan Syafrisya Bin Shah, Türmenistan Büyükelçisi İsankuli Amanlıyev, Vali Gökmen Çiçek’i makamında ziyaret etti. Ziyaretleri dolayısıyla büyükelçilere teşekkür eden Vali Gökmen Çiçek, Gastro Afyon 3. Turizm ve Lezzet Festivali’ne desteklerinden ve katılımlarından dolayı büyük memnuniyet duyduğunu belirtti. Büyükelçilerde Afyonkarahisar’da böyle bir festivalin düzenlenmesinde destek ve emek veren Vali Gökmen Çiçek’i tebrik ederek, kendilerini kabul ettiği için teşekkürlerini sundular.

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