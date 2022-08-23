Büyük Taarruz’un 100. yılı Afyonkarahisar’da coşkuyla kutlanacak

Büyük Taarruz’un 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından birbirinden farklı etkinlikler düzenlenecek. Afyonkarahisar Valiliği ve Afyonkarahisar Belediyesi destekleriyle İl Müdürlüğü tarafından ise 24 Ağustos tarihinde ’Bayrak Yürüyüşü’ yapılacak.

Afyonkarahisar Büyük Taarruz’un 100. yılını coşkuyla kutlayacak. 24-30 Ağustos tarihleri arasında; ’Bayrak Yürüyüşü, 100. Yıl Dağcılık etkinlikleri, Eskrim Zafer Kupası müsabakaları, bisiklet etkinliği, Masa Tenisi Zafer Haftası Turnuvası, Görme Engelliler Türkiye 100.Yıl Zafer Satranç Şampiyonası, Yamaç Paraşütü etkinliği, taekwondo müsabakaları, Kablolu Su Kayağı Türkiye Şampiyonası’ yapılacak. 100. yıl etkinlikleri çerçevesinde Kano Zafer Haftası yarışları ve Bilardo Zafer Kupası düzenlenecek. Şuhut ilçesinde ise Zafer Yürüyüşü yapılacak.

Etkinliklere yönelik olarak açıklama yapan Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu “Bu önemli yılda müdürlük olarak birbirinden farklı etkinlikler düzenliyoruz. Yarın Devlet Su İşleri’nin önünde genç sporcularımızla, aileleriyle ve Afyonkarahisarlı vatandaşlarla bir araya geliyoruz. 1922 genç ve 1922 metre bayrakla birlikte 100. yılı temsilen 100 meşale ile Zafer Meydanı’na yürüyeceğiz. Ayrıca Afyonkarahisar’da ilk kez düzenlenecek olan yamaç paraşütü festivali için de pilot arkadaşlarımızla görüştük, güzel bir festival olacak. Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu iş birliğinde ise 1000 katılımcı ile 100. Yıl Zafer Satranç Şampiyonası düzenleyeceğiz. Kocatepe Spor Kompleksindeki tesislerimizde ve diğer tesislerimizde de birbirinden farklı müsabakalar düzenliyoruz. Geleneksel Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası yarı finalinin de düzenleneceği yer olan Döğer Kasabasına giderek alanda incelemelerde bulunduk. Bayrak yürüyüşümüze, yamaç paraşütü festivalimize ve tesislerimizdeki müsabakalara, su kayağı etkinliklerine ve diğer düzenlenecek olan tüm etkinliklere bütün Afyonkarahisarlı vatandaşlarımızı davet ediyoruz” dedi.