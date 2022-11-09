Büyük Taarruz ’un 100. yılı kutlamaları Mehmet Erdem konseriyle sürecek

Afyonkarahisar Valiliği tarafından Büyük Taarruz ’un 100. yılı kutlamaları çerçevesinde Frig Vadisi’nde Mehmet Erdem konseri gerçekleştirilecek.

Afyonkarahisar Valiliği’nden yapılan açıklamada, Büyük Taarruz’un 100. Yılı kutlamalarının devam ettiği kaydedilirken, kutlamalar çerçevesinde sevilen sanatçı Mehmet Erdem konseri gerçekleştirileceği ifade edildi. Konserin 12 Kasım Cuma günü Frig Vadisi’nin kalbi olarak nitelendirilen İhsaniye ilçesine bağlı Ayazini köyünde yapılacağı vurgulandı.