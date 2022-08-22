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Burak Topçu, Afyonspor’da

Afyonspor, Çaykur Rizespor’da top koşturan 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Burak Topçu’yu renklerine bağladı.

AFYONKARAHİSAR 22.08.2022, 10:36
Burak Topçu, Afyonspor’da

Afyonspor, Çaykur Rizespor’da top koşturan 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Burak Topçu’yu renklerine bağladı.

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor transfere hız kesmeden devam ediyor. Mor beyazlı ekip transfer çalışmaları çerçevesinde Burak Topçu’yu 3 yıllığına renklerine bağladı. Kulüp binasından gerçekleştirilen imza töreni sonrası Burak Topçu 3 yıllık sözleşme imza attı.

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