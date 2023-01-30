Bu sefer öğrenci velileri kitap okuyacak

Afyonkarahisar Atatürk İlkokulunda öğrenci velilerine yönelik ödüllü kitap okuma yarışması başlıyor.

Yarışma sayesinde, çocuk eğitimi konusunda çok önemli bir isim olan Yazar Doğan Cüceloğlunun Geliştiren Anne-Baba isimli kitabını okuyacak olan öğrenci velileri, hem kitap okuma alışkanlığı kazanıp hem de ebeveynlik konusunda kendilerini geliştirmiş olacaklar. Yarışma hakkında Bilgi veren Okul Müdürü İsa Urhanoğlu, "Yarışma ile Atatürk İlkokulu ailesi olarak veli ve öğrencilerimize kitap okuma sevgisini aşılamayı hedeflerken aynı zamanda velilerimizi kendilerinin ebeveynlik becerilerini geliştirmede katkı sağlamak istiyoruz. 11 Mart 2023 tarihinde okudukları kitaptan 40 soruluk sınava girecek olan öğrenci velilerini çok güzel ödüller bekliyor. Sınav sonucunda ilk üçe giren yarışmalarımıza ödül vereceğiz. Birinciye çeyrek altın, ikinciye gram altın, üçüncüye yarım gram altın şeklinde olacaktır ödüllerimiz" dedi.