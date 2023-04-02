Bu lokantada 15 yıldır iftar yemekleri ücretsiz

Afyonkarahisar’ın köklü işletmelerinden olan ve İmaret Cami karşısında 15 yıldır ücretsiz iftar yemeği veren lokanta bu yıl da ihtiyaç sahipleri için geleneği devam ettiriyor.

Günde ortalama 500 kişiye ücretsiz iftar yemeği sağlayan lokanta bu geleneği gelecek yıllarda da sürdürmek istiyor. Afyonkarahisar’da 15 yıldır Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine kapılarını açan lokanta bu yılda geleneği sürdürüyor. Çorbadan tatlıya, pideden hurmaya kadar birçok çeşidi barındıran iftar menüleri özenle hazırlanarak vatandaşlara servis ediliyor.

Lokantanın Şefi Şemsettin Kandemir yaptığı açıklamada, 15 yıldır bu geleneği devam ettirdiklerini ifade etti. 20 yıldır lokanta çalıştığını kaydeden Kandemir şöyle konuştu:

“20 yıldır görev yapıyorum. Her Ramazan olduğu gibi bu Ramazan da ücretsiz yemek vermeye devam ediyoruz. Misafirlerimiz geliyor, 200- 300 onlara lokantamızda ikram ediyoruz. 150-200 civarında dışarıya sefer taslarıyla veriyoruz. Hayırseverler tarafından karşılanıyor, biz de buna destek vererek 15 yıldır devam ediyoruz. İnşallah bundan sonra da devam etmek istiyoruz.”

Kandemir, Ramazan Ayı boyunca ortalama 15 bin kişiye yemek vermeyi hedeflediklerini söyledi. Öte yandan, vatandaşalar da işletme yetkililerine teşekkür etti.