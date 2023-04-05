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Bu kazadan yara almadan kurtuldu
AFYONKARAHİSAR’DA KONTROLDEN ÇIKIP ÖNCE TARIM ARAZİSİNE GİREN ARDINDAN AĞACA ÇARPAN HAFİF TİCARİ ARACIN SÜRÜSÜ KAZAYI YARA ALMADAN ATLATTI.
AFYONKARAHİSAR 05.04.2023, 12:33
Afyonkarahisar’da kontrolden çıkıp önce tarım arazisine giren ardından ağaca çarpan hafif ticari aracın sürüsü kazayı yara almadan atlattı.
Kaza, İhsaniye ilçesi Yaylabağı Beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, R.K. (43) idaresindeki 26 AFH 856 plakalı hafif ticari araç henüz belirlenemeyen sebepten ötürü sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrulan araç önce yol kenarındaki tarım arazisine girdi, ardından ağaçlara çarparak durabildi. Kaza yara almadan atlatan sürücü kendi imkanları ile araç içerisinde çıktı. Ardından ihbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.