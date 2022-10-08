Bolvadin’de öğrencilere trafik eğitimi verildi

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde ilkokul öğrencilerine uygulamalı trafik eğitimi verildi.

Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerince Hatice Habib Soydan İlkokulu öğrencilerine emniyet kemeri kullanımı, yolda karşıdan karşıya geçerken uyulması gereken kurallar, okul servisi kuralları, güvenli oyun alanları gibi konularda bilgiler verildi.

Programın sonunda Bolvadin İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Gürfidan, öğrencilerle bir süre sohbet etti ve öğrencilere kitap hediye etti.