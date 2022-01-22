Bolvadin’de kahvehane ve kafelere yönelik huzur denetimi

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde polis tarafından huzur denetimleri kapsamında ilçedeki kafe ve kahvehanelere yönelik yapılan uygulamada 572 şahsın kimlik sorgulaması yapılırken herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı belirtildi.

Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı çok sayıda polis ekibinin görev aldığı denetimler ilçe merkezinde gerçekleştirildi. Huzur denetimleri kapsamında çok sayıda kahvehane ile birlikte kafeye giren polis ekipleri Genel Bilgi Taraması (GBT) sistemi üzerinden 572 kişinin kimlik sorgulamasını gerçekleştirdi. Ekipler ayrıca durdurdukları 100 araçta da arama yaptı. Denetimlerde herhangi bir olumsuzluğu rastlanmazken, cezai işlemde uygulanmadığı bildirildi. Denetimlerin ilerleyen günlerde de devam edeceği öğrenildi.