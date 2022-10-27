Bolvadin’de jandarmadan trafik denetimi

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde jandarma ekipleri tarafından trafik denetimi yapıldı.

Denetim Bolvadin-Çay ve Emirdağ karayolları üzerinde yapıldı. Çok sayıda jandarma ekibinin katıldığı denetimde 75 araç sürücüsü ve 164 şahıs sorgulaması yapıldı. Denetimde kurallara uymayan ve evraklarında eksiklik olan sürücülere cezai işlem uygulandı.