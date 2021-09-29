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Bolvadin’de huzur ve asayiş uygulaması

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde polis tarafından huzur ve asayiş uygulaması yapıldı. Uygulamada özellikle trafikte seyreden araçlar durdurularak sürücü ve taşıdıkları yolcuların GBT sorguları yapıldı.

AFYONKARAHİSAR 29.09.2021, 11:09
Bolvadin’de huzur ve asayiş uygulaması

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde polis tarafından huzur ve asayiş uygulaması yapıldı. Uygulamada özellikle trafikte seyreden araçlar durdurularak sürücü ve taşıdıkları yolcuların GBT sorguları yapıldı.

Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ilçenin işlek cadde ve sokaklarında ‘huzur ve asayiş’ uygulaması gerçekleştirdi. Uygulama İstasyon Caddesi, Kırkgöz Caddesi üzerinde yapıldı. Uygulamada yaklaşık 10 polis memuru görev yaptı. Uygulamada durdurulan şehir içi toplu ulaşım sağlayan dolmuşlar ile hususi araçların sürücüleri başta olmak üzere araç içerisindekiler Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Herhangi bir cezai işlemin uygulanmadığı denetimde ayrıca sürücüler trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıldı.

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