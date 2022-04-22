Bolvadin’de Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu sergisi açıldı

Afyonkarahisar Bolvadin İlçe Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu tarafından 2022-2023 eğitim ve öğretim yıl sonu sergisi açıldı.

Bolvadin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu tarafından ‘Bir Ömür Boyu Öğrenme’ etkinlikle çerçevesinde 2022 -2023 eğitim ve öğretim yılı sergi açılışına Kaymakam Taner Bolat, Kaymakam refiki Burak Yaylacı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Derviş Özçal, kurum amirleri ve vatandaşların katılımı ile gerçekleştirildi. Düzenlenen sergide, açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından hazırlanmış olan ürünlerin sergilendiği stantları tek tek gezen Kaymakam Bolat kursiyerlerin el emeği göz nuru ile yapmış oldukları ürünleri inceledi ve emekleri için Halk Eğitimi Merkezi çalışanlarına, usta öğreticilere ve kursiyerlere teşekkür etti.

Sergiyi büyük bir ilgi ile gezen Kaymakam Bolat, konuşmalarında “Halk eğitimi kursları bilgi ve becerilerin öğrenildiği, istihdam olanağı sağlayan, geleneksel el sanatlarının gelişimine katkı sunan kurslardır. Serginin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.