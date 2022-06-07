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Bolvadin’de güvenlik ve asayiş toplantısı

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde güvenlik ve asayiş toplantısı gerçekleştirildi.

AFYONKARAHİSAR 07.06.2022, 10:16
Bolvadin’de güvenlik ve asayiş toplantısı

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde güvenlik ve asayiş toplantısı gerçekleştirildi.

Kaymakam Taner Bolat başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Bolvadin İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Gürfidan ve Bolvadin İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hasan Sökmen katıldı. Gerçekleştirilen toplantıda ilçenin huzurunu bozacak her türlü olumsuzluklara karşı alınacak tedbirler görüşüldü. Toplantı sonrası açıklama yapan Kaymakam Bolat, “İlçemizin huzurunu korumak vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak için ilçe emniyet müdürlüğü ve ilçe jandarma komutanlığı 7 gün 24 saat aralıksız çalışmalarını yürütmektedir. Önceliğimiz can ve malı korumaktır. Bu güzel ülkemiz ve ilçemiz her şeyin en iyisine layıktır. Bizler layık olmak için var gücümüzle gece gündüz demeden her konuda çalışacağız" dedi.

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