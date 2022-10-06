Bolvadin’de güvenlik koordinasyon toplantısı

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde güvenlik koordinasyon toplantısı Kaymakam Taner Bolat başkanlığında gerçekleştirildi.

Kaymakam Bolat başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Bolvadin İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Gürfidan ve Bolvadin İlçe Jandarma Komutanı üsteğmen Hasan Sökmen katıldı. Gerçekleştirilen toplantıda ilçenin huzurunu bozacak her türlü olumsuzluklara karşı alınacak tedbirler görüşüldü. Toplantıda asayiş ile birlikte trafik güvenliğinin de sağlanması noktasında alınacak tedbirler masaya yatırıldı.