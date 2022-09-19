Bolvadin’de Gaziler Günü kutlaması çelenk sunumuyla başladı

Afyonkarahisar’da Bolvadin ilçesinde Gaziler Günü etkinlikleri gerçekleştirilen çeşitli etkinlikler ile kutlandı.

Etkinlikler Bolvadin Kaymakamı Taner Bolat ve beraberindekilerin çelenk sunumları ile başladı. Etkinliklere protokol üyeleri, şehit aileleri ve gaziler ile öğrencilerde katıldı. Çelenk sunumunun ardından şehitliğe gidilip dua edildi. Ardından Kaymakam Bolat tarafından günün anısına şehit aileleri ve gazilere yemek verildi.