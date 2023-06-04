Bolvadin’de asayiş ve trafik denetimi
AFYONKARAHİSAR BOLVADİN İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNDE GÖREVLİ EKİPLER TARAFINDAN ASAYİŞ VE TRAFİK DENETİMİ YAPILDI. DENETİMDE 52 ARAÇ VE 77 ŞAHSIN SORGULAMASI YAPILDI.
AFYONKARAHİSAR 04.06.2023, 09:58
Afyonkarahisar Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli ekipler tarafından asayiş ve trafik denetimi yapıldı. Denetimde 52 araç ve 77 şahsın sorgulaması yapıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler Bolvadin ilçe merkezindeki Aydınlar mahallesi, KYK yurt civarında ve Akçeşme mahallesinde huzur uygulaması yaptı. Denetleme noktalarında durdurulan araçlar trafik yönünden incelenirken sürücülere de Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı. Ekipler trafik güvenliği konusunda sürücüleri bilgilendirdi.
Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli Başkomiser Kadir Avcı denetimi yönetirken, denetimde 52 araç ve 77 kişinin GBT sorgulaması yapıldı.
Dronlarında kullanıldığı denetimde durdurulan araç sürücülerine alkol kontrolü de yapıldı.