Bolvadin Uygulamalı Bilimler Fakültesinde kontenjanın tamamı doldu

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Bolvadin Uygulamalı Bilimler Fakültesinde bu yıl 124 olan öğrenci kontenjanının tamamının dolduğu belirtildi.

Üniversite sınav sonuçlarının açıklamasının ardından üniversite adaylarının yaptığı tercihler sonrası Bolvadin Uygulamalı Bilimler Fakültesinde bu yıl kontenjanın tamamının dolduğu belirtildi. Öğrencilerin okulda bulunan ‘lojistik yönetimi, bankacılık ve sigortacılık, muhasebe ve finansman yönetimi’ bölümlerinin tamamını tercih ettikleri kaydedildi.