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Bolvadin polisinden asayiş ve trafik denetimi

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde polis tarafından ilçe genelinde asayiş ve trafik uygulaması yapıldı.

AFYONKARAHİSAR 06.06.2022, 12:19
Bolvadin polisinden asayiş ve trafik denetimi

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde polis tarafından ilçe genelinde asayiş ve trafik uygulaması yapıldı.

Bolvadin’de 13 polisin katılımıyla gerçekleştirilen asayiş ve trafik uygulamasında, 30 araç ve 85 kişinin güvenlik sorgulaması yapıldı. Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Müdürlüğü ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin destekleriyle Kırkgöz, Akçeşme, Konak ve Erkmen mahallelerinde asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirdi. Uygulama çerçevesinde araçlara yönelik trafik kontrolü yapıldı. 30 araç kontrol edildi 85 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Vatandaşların huzur ve güvenliği için uygulamaların artarak devam edeceği belirtildi.

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