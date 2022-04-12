Bolvadin polisi aranması olan 32 kişiyi yakaladı

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 2 bin 300 kişinin Genel Bilgi Taraması (GBT) üzerinden kimlik sorgulaması yapılırken, şahıslardan haklarında aramam kararı olan 32’si yakalandı.

Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler ilçede son 7 gün içerisinde asayiş ve huzur uygulaması gerçekleştirdi. Uygulama da 2 bin 300 kişinin GBT sorgusu yapıldı, 35 iş yeri denetlendi ve 500 araç kontrol edildi. Denetimlerde aranması olan 32 kişi yakalanırken, evrakları eksik olan 10 araçla ilgili işlem yapılırken ayrıca, 1 otomobilin çalıntı olduğu ve 9 şahsa uyuşturucu kullanmak ve bulundurma suçlamasıyla işlem yapıldı.