Bolvadin OSB’de yatırımlar devam ediyor

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Bolvadin Organize Sanayi Bölgesi’nde yatırımların tüm hızıyla devam ettiğini kaydetti.

Vali Çiçek, Bolvadin OSB’nin yatırım durumu ile ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamasında yatırımcı sayısı ile yatırım miktarı hakkında bilgilere veren Vali Çiçek, “Bolvadin OSB’miz 2022 yılıyla beraber büyük bir atılıma geçti. OSB’mizde İlk 3 ayda 27 parsel yatırımcılara tahsis edildi. Bu parsellerde yapılacak yatırım tutarı 143 milyon olup 800 kişi istihdam edilecektir. Emeği geçenlere teşekkürler” ifadelerine yer verdi.