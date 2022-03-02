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Bolvadin OSB yatırımcı çekmeye devam ediyor
Afyonkarahisar Bolvadin ilçesinde kurulan Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yatırımcı çekmeye devam ediyor.
AFYONKARAHİSAR 02.03.2022, 14:02
Afyonkarahisar Bolvadin ilçesinde kurulan Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yatırımcı çekmeye devam ediyor.
Bolvadin OSB’ye 5 milyon TL’lik yatırım CNC metal işleme ve ferforje imalatı yapacak olan firma yetkilisi Hasan Kiriş, Kaymakam Taner Bolat ile sözleşme imzaladı. İmzalanan sözleşme ile bölgeye 4771 metrekarelik alana fabrikanın kurulacağı ve ilk etapta 10 kişinin tesiste istihdam edileceği kaydedildi.