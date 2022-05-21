Bolvadin Fen Lisesi’nde "Tubitak 4006 Bilim ve Teknoloji Fuarı" açıldı

Afyonkarahisar Bolvadin Ayfer-Ceylan Emet Fen Lisesinde “TUBİTAK 4006 Bilim ve Teknoloji Fuarı” açıldı.

Vatandaşlar ve öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği açılışa, İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Derviş Özçal, hayırsever iş insanı Ceylan Emet, Okul Müdürleri ve veliler katıldı. Birbirinden güzel projelerin sergilendiği fuarda projeler katılımcılar tarafından ilgiyle incelendi. Programda fen lisesi öğrencilerin 52 projesi sergilendi. Milli teknoloji hamlesinden esinlenen öğrencilerin daha çok robotik ve insansız araç projelerine yoğunlaştığı görüldü. Programda konuşan Yalçın, yapılan çalışmaların çok güzel olduğunu ve öğrencilerin projelerin hakkını verdiğini belirtti. Özellikle proje çalışmalarının her yıl katlayarak büyüdüğünü belirten Yalçın, bu durumun kendisinde mutluluk verdiğini söyledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Derviş Özçal’da yapılan çalışmaları takdir ettiğini, daha büyük işlerin çıkarılacağına olan inancının tam olduğunu söyledi.