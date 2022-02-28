Afyonkarahisar Bolvadin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından bitki koruma ürünleri satışı yapan işletmelere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Çiftçilerin doğru ve güvenilir zirai ilaca ulaşabilmesi için Bolvadin ilçesindeki bitki koruma ürünleri bayi denetimleri yapıldı. Bolvadin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde tarladan sofraya güvenilir gıda temini konusunda çok önemli bir halkayı oluşturan bitki koruma ürünleri kare kodlu takip sistemi üzerinden gerekli kontrolleri yapıldı. Denetim sonrasında eksik görülen hususlarda bayilere bilgi verilip, eksikliklerin yasal süre içerisinde giderilmesi istendi.