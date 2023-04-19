Biriktirdikleri 60 bin TL’lik umre parasını depremzedelere bağışladılar

Fransa’da emekli olduktan sonra memleketleri olan Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesine gelen gurbetçi çift, biriktirdikleri umre parasını depremzedelere bağışladı.

Fransa’da çeşitli işlerde çalıştıktan sonra 10 yıl önce Sandıklı ilçesine bağlı Baştepe köylerine dönen Cemil ve Ayşe Eroğlu çifti biriktirdikleri umre parasını 60 bin lirayı Sandıklı İlçe Müftüsü Ömer Ünal’a teslim etti. Daha önce hac ibadeti yaptıklarını belirten Cemil Eroğlu, umre niyeti ile biriktirdikleri parayı da depremzedelerin yaralarının sarılması için bağışladıklarını belirtti.

Umre paralarını teslim ettiklerini aktaran Eroğlu; “Fransa’da inşaat, orman işleri, maden işlerinde çalıştım. Yaklaşık 10 yıldır Türkiye’de kalıyorum. Hac görevini yaptık ve umre niyetimiz vardı. Biriktirdiğimiz parayı kardeşlerimizin acılarına bir nebze olsun yardımcı olabilmek ve yaralarını sarabilmek adına bu Ramazanın bereketinden feyzinden yararlanabilmek için bu miktarı bağışlama kararı aldık. Allah yaptığınız hayırlarınızı kabul etsin inşallah” dedi.

Ünal ise Eroğlu ailesine bağışlarından dolayı teşekkür ederek, “Allah yaptığınız hayırlarınızı kabul etsin inşallah” ifadesine yer verdi.