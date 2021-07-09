Birçok suçtan kaydı bulunan şahıs ruhsatsız tabancayla yakalandı

Afyonkarahisar’da birçok suçtan kaydı bulanan şahıs, üzerinde ruhsatsız tabanca ile yakalandı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri, Erenler Mahallesi Gençlik Parkı önünde uygulama yaptı. Yapılan uygulamalarda; 35 ACV 257 plakalı araç içerisinde kasten yaralama, taksirle yaralama, tehdit, hakaret, iftira suçlarından kaydı bulunan Memduh T. isimli şahısın üzerinde arama yapıldı. Aramalarda bir adet ruhsatsız tabanca ve 10 adet tabancaya ait fişek ele geçirildi. Şahıs gerekli adli işlemlerin takibi için Erenler Polis Noktasına teslim edildi.