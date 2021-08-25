Biranda alev alan araca çevredeki esnaf müdahale etti

Afyonkarahisar’da park halindeki minibüs bir anda alev aldı. Araca ilk müdahaleyi çevredeki esnaflar yangın söndürme tüpleriyle yaptı.

Afyonkarahisar kent merkezi Yeşilyol caddesinde park halinde bulunan minibüste henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Aracın motor bölümünde çıkan yangına ilk müdahaleyi çevrede bulanan esnaflar ve iş yerlerinin çalışanları yaptı. Personellerin ilk müdahalesinin ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü. Esnafın anında müdahalesi ile kentin en işlek caddesinde çıkan yangında olası bir facianın önüne geçildi.