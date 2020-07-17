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Bir LGS birincisi de Afyonkarahisar’dan

2020 LİSELERE GEÇİŞ SİSTEMİ (LGS) KAPSAMINDA 20 HAZİRAN'DA YAPILAN MERKEZİ SINAVDA AFYONKARAHİSAR KOCATEPE ORTAOKULU ÖĞRENCİSİ FURKAN GÖKKAYA 500 TAM PUAN ALARAK TÜRKİYE BİRİNCİLERİ ARASINDA YER ALDI.

AFYONKARAHİSAR 17.07.2020, 16:52
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Bir LGS birincisi de Afyonkarahisar’dan

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 2020 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 20 Haziran’da yapılan merkezi sınavda Afyonkarahisar Kocatepe Ortaokulu öğrencisi Furkan Gökkaya 500 tam puan alarak Türkiye birincileri arasında yer aldı.

Babası ve annesiyle birlikte Okul Müdürü Tahsin Savaş’ı ziyaret ederek başarısının mutluluğunu paylaşan Furkan Gökkaya, sınav sürecini nasıl geçirdiğini anlattı. En büyük desteği okul öğretmenleri ve ailesinden aldığını belirten Gökkaya: “Sürekli çalıştım ve yaz tatillerinde kitap okudum. Sınava son bir ay kala da sadece deneme çözdüm. Yine covid-19 sürecinde de genellikle evdeydim. Soru ve deneme sayılarımı artırdım. Normal günde 2 deneme çözeceksem 3-4 deneme çözdüm. Faydası çok oldu bana. Şuanda bu puanımla da Konya Meram Fen Lisesini tercih edeceğim. İlerleyen süreçte de doktor veya hakim olmak istiyorum. LGS’ye hazırlanacaklara da yaz dönemlerinde kitap okumaları ve bol bol deneme ile soru çözmelerini tavsiye ediyorum” dedi.

Çok mutlu olduk

Annesi Asiye Gökkaya da oğlunun LGS sınavından elde ettiği başarı kendilerinin çok mutlu ettiğini belirterek şöyle konuştu:

“Furkan gerçekten çok çalıştı ve haketti. İnşallah, ilerleyen yıllarda da hedefine ulaşır. Oğlum da emeği olan öğretmenlerine ve okul idaresine teşekkür ediyoruz.”

Biz gururlandırdı

Babası Mehmet Ali Gökkaya da Furkan’ın 500 tam puan almasının kendilerini çok gururlandırdığına değinerek oğlunun hedeflerine ulaşması için her zaman yanında olacaklarını vurguladı.

Bütün öğrencilerimizi kutluyorum

Okul Müdürü Savaş da öğrencileri Furkan Gökkaya’nın LGS sınavında tüm sorulara doğru cevap vererek 500 tam puanla Türkiye birincileri arasında yer aldığını ifade etti. Öğrencilerinin başarısı ile okul olarak gururlandıklarını anlatan Savaş: "Furkan ile ailemizle birlikte bu sürece destek olan öğretmenlerini tebrik ediyorum. Yine başarıya giden bu yolda bizleri sürekli destekleyen İl Milli Eğitim Müdürümüz Metin Yalçın’a teşekkür ediyoruz. 2019-2020 eğitim öğretim yılı başında hazırlanan eylem planı doğrultusunda LGS sınavına hazırlıklarımızı yaptık. Dün itibariyle de bunun meyvelerini aldık. Yüzde 2’lik dilimde 31, yüzde onluk dilimde de 85 öğrencimiz yer aldı. Dolayısıyla sınava giren, emek veren ve çaba harcayan bütün öğrencilerimizi kutluyorum" diye konuştu.

Öte yandan Okul Müdürü Savaş, Türkiye birincisi Furkan Gökkaya’ya çeyrek altın ve plaket takdim etti.

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