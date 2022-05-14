Bir günlüğüne asker olacak özel bireylere ‘asker eğlencesi’ yapıldı

Afyonkarahisar’da bir günlüğüne asker olacak özel bireyler için asker eğlencesi yapıldı. Eğlencede gönüllerince eğlenen engelli bireyler yıllardır bekledikleri bu özel günde asker olacak olmanın gururunu yaşadı.

Türkiye Sakatlar Derneği Afyonkarahisar Şubesi öncülüğünde yapılan asker eğlencesi Zafer Meydanı’nda yapıldı. Eğlenceye kent merkezi ve çevre ilçelerde ikamet eden özel bireyler ve aileleri katıldı. Ay yıldızlı bayrakları ile eğlenceye katılan aileler çocuklarının bir günlüğüne asker olacak olmalarının haklı gururunu yaşarken, özel bireylerin ise mutlulukları yüzlerinden okundu.

Eğlence ile ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Türkiye Sakatlar Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı Faruk Özkara, engelli bireylerin yanında olan herkese teşekkür ederek, “Engelli kardeşlerimize asker eğlencesi düzenledik. Fiziki şartlarından askerliğe elverişsiz oldukları için, bir günlük askerlik yapacaklar, bunun mutluluğu da onlara yetecek” dedi.

“Kendimi çok mutlu hissediyorum”

Bir günlüğüne asker olmanın mutluluğunu yaşayan Mehmet Ozan Altın ise çok mutlu ve gururlu olduğunu belirterek, kendimi çok mutlu hissediyorum askere gideceğim için. Bu anı 22 yıldır bekliyorum ve çok heyecanlıyım” diye konuştu.

Eğlence özel bireylerin ve ailelerin çalınan müzik eşliğinde doyasıya eğlenmesi ile son buldu.