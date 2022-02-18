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Bininler Kaya Evleri turizme açılıyor
Afyonkarahisar Şuhut Kaymakamı Lokman Düzgün, Afyonkarahisar Arkeoloji Müze Müdürü Mevlüt Üyümez ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, doğal güzelliği ile dikkat çeken Bininler Kaya Evlerinde incelemelerde bulundu.
AFYONKARAHİSAR 18.02.2022, 17:01
Afyonkarahisar Şuhut Kaymakamı Lokman Düzgün, Afyonkarahisar Arkeoloji Müze Müdürü Mevlüt Üyümez ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, doğal güzelliği ile dikkat çeken Bininler Kaya Evlerinde incelemelerde bulundu.
Kaymakam Kaya, Arkeoloji Müdürü Üyümez ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri Şuhut ilçesine 6 kilometre uzaklıkta bulunan Bininler Kaya Evleri’nde devam eden çalışmaları yerinde inceledi.