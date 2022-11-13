Bin 400 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, yaptığı uygulamada bin 400 adet uyuşturucu hap ele geçirirken, olayla ilgili gözaltına alınan 2 şahıs ise tutuklandı.

Narkotik suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri Afyonkarahisar- Uşak karayolunda şüphe üzerine arama yaptıkları bir araçtan bin 400 adet sentetik ecza maddesi ele geçirdi. Olayla ilgili A.S.A. ve İ.Ö., gözaltına alınırken, işlemlerinin ardından şahıslar sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.