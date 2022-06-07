Bilsem Sanat Günleri sergisi açıldı

Afyonkarahisar Dumlupınar Bilim ve Sanat Merkezi Görsel Sanatlar Alan öğrencilerinin hazırladığı resimlerden oluşan “Bilsem’de Sanat Günleri” isimli sergi açıldı.

Sergi açılışına İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, okul müdürleri, aileler ve öğrenciler katıldı. Yalçın, sergi açılışından sonra sergideki eserleri tek tek inceledi, öğretmen ve öğrencilerden bilgiler aldı.

Sergide 9-17 yaş seviyesindeki ilkokul 3. sınıftan lise son sınıfa kadar BİLSEM’e devam eden öğrencilerimizin, kara kalem, sharper keçeli kalem ve kuru boya teknikleri kullanarak yaptıkları, hayal gücü, illüstrasyon, çizgi roman, animasyon, pop art, kolaj, portre ve grafik içeren 120 illüstrasyon ve resim çalışması; geleneksel sanatlar alanında; hat, tezhip, minyatür, çini dallarında 30 eser, toplamda 150’ye yakın eser sergileniyor.