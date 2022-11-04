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BİK 2022 Müdürler Değerlendirme Toplantısı Afyonkarahisar’da başladı

Basın İlan Kurumu (BİK) 2022 Müdürler Değerlendirme Toplantısı Afyonkarahisar’da başladı. Toplantı 3 gün sürecek.

AFYONKARAHİSAR 04.11.2022, 11:20 04.11.2022, 11:33
BİK 2022 Müdürler Değerlendirme Toplantısı Afyonkarahisar’da başladı

Termal bir otelde başlayan toplantıda yeni dönemde izlenecek yol haritasının şekillendirileceği ve 3 gün boyunca istişarelerde bulunacağı kaydedildi.

Toplantı hakkında değerlendirmede bulunan BİK Genel Müdürü Cavit Erkılınç "Toplantılarımızın Kurumumuza, gazetelerimize ve internet haber sitelerimize hayırlar getirmesini diliyorum" dedi.

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