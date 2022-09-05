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Bıçaklı kavgada 1 kişi tutuklandı
Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde yabancı uyruklu vatandaşlar arasında çıkan bıçaklı kavgada polis tarafından gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.
AFYONKARAHİSAR 05.09.2022, 11:49
Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde yabancı uyruklu vatandaşlar arasında çıkan bıçaklı kavgada polis tarafından gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.
Olay, Dinar ilçesi Camikebir mahallesi Hamamyolu sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz Cuma günü yabancı uyruklu oldukları belirlenen iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü kavga çıktı. Kavgada grup üyelerinden birisi bıçaklanarak hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından inceleme başlatan ekipler olayın faili olarak yabancı uyruklu 16 yaşındaki N.A.’yı gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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