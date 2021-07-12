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Besihanede çıkan yangında 800’e yakın saman balyası yandı

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde yaşanan besihane yangınında 800’e yakın saman balyası yanarak kül oldu.

AFYONKARAHİSAR 12.07.2021, 11:51
Besihanede çıkan yangında 800’e yakın saman balyası yandı
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Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde yaşanan besihane yangınında 800’e yakın saman balyası yanarak kül oldu.

Olay, Sandıklı ilçesine bağlı Yayman köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hasan Hüseyin Koçpınar’a ait besihanede henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını fark eden besihane sahibi Koçpınar, durumu Sandıklı İtfaiyesine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri besihane içerisinde bulunan yangına müdahale etti. İş makinesinin de yardımı ile yanan samanlar besihanenin avlusuna çıkarıldı.

İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınırken, 800’e yakın saman balyası da yangında zarar gördü.
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