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Belediyenin 65 bin hurdası MKE’ye gönderilecek

Afyonkarahisar’ın Sandıklı Belediyesine ait hurda deposunda bulunan 65 bin ton hurda Makine Kimya Enstitüsü’ne gönderilecek.

AFYONKARAHİSAR 13.06.2021, 15:52
Belediyenin 65 bin hurdası MKE’ye gönderilecek

Afyonkarahisar’ın Sandıklı Belediyesine ait hurda deposunda bulunan 65 bin ton hurda Makine Kimya Enstitüsü’ne gönderilecek.

Sandıklı Belediyesine ait Hüdai kaplıcalarında bulunan hurda deposu Makine Kimya Enstitüsü (MKE) ile yapılan görüşmeler neticesine boşaltılarak hesaplanan hurda bedeli Sandıklı Belediyesi hesabına yatırılacak. Yaklaşık 65 bin bin ton hurda malzemesi MKE Hurdasan tarafından alınıp ezme ve presleme işlemlerinden sonra geri kazanılabilir malzemelere dönüştürülecek.
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