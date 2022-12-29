Belediye başkanı makam aracına harcanacak parayı bakın ne yaptı?

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesine bağlı Akharım Belde Belediye Başkanı Süleyman Kaynak, eşine az rastlanacak örnek bir uygulamaya imza atarak kendisine alınacak makam aracının parasını beldedeki öğrencilerin ulaşım giderlerine ayırdı.

Sandıklı ilçesine bağlı yaklaşık 2 bin 500 nüfuslu Akharım beldesinin Belediye Başkanı Eşref Ünsal geçtiğimiz aylarda yaşanan trafik kazasında hayatını kaybetti. Belediyenin makam aracı da bu kazada hurdaya ayrıldı. Başkan Ünsal’ın kazada hayatını kaybetmesinin ardından Belediye Meclisi tarafından Süleyman Kaynak belediye başkanlığına seçildi. Başkan Kaynak, göreve gelmesinin ardından kendisine makam aracı almak yerine ilginç, ama bir o kadar da örnek bir uygulamaya imza attı. Başkan Kaynak, kendisine makam aracı alınacak ve bu araca masraf olarak ayrılan kaynağı eğitim ve öğretimlerine belde dışında devam etmeleri gereken öğrencilere ulaşımları başta olmak üzere diğer giderlerine ayırdı. Başkan Kaynak’ın bu uygulaması ise özellikle sosyal medyada büyük ilgi gördü.