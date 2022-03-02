Belediye 11 yıl önce yaptığı binayı yıkacak

Afyonkarahisar Belediyesi tarafından geçtiğimiz 2011 yılında yapılan binanın, otoparkının kullanıma elverişsiz olduğu gerekçesi yıkılarak yerine yerleşik pazar yeri yapılmasına karar verildi.

Afyonkarahisar Belediye Meclis toplantısında gerçekleştirildi. Toplantıda Bayındırlık ve İmar Komisyon Raporlarının görüşüldüğü toplantıda mülkiyeti Afyonkarahisar Belediyesi’ne ait Yoncaaltı Camii arkasındaki binanın yıkılması talebi oy birliği ile kabul edildi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, binanın yıkılarak bölgeye yerleşik pazar yeri kazandıracaklarını söyledi.

Binanın yıkım gerekçesinin ise otoparkının kullanımının elverişsiz olması ve otoparka giren, çıkan araçların virajdan dolayı zorlandıkları öne sürüldü.