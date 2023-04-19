Bayram denetimleri arttı

Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala Afyonkarahisar’da gıda üretimi ve satışı yapılan işletmelere yönelik denetimleri arttı.

Sandıklı ve İhsaniye ilçelerinde Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Ramazan Bayramı denetimlerini arttırdı. Ekipler iki ilçede de güvenilir gıda arzının sağlanması ve tüketici sağlığının korunması amacıyla denetimleri sıklaştırdı. Denetimlerde gıda üretimi ve satışı yapılan işletmeler kontrol edilerek, üretim süreci ile birlikte ürünlerin son kullanmak tarihleri kontrol edildi. Denetimlerin Arife günü de devam edeceği kaydedildi.