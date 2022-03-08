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Başsavcı Karabacak, 8 Mart ta kadın personelleri unutmadı
Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kadın yargı ve adliye personellerini unutmadı.
AFYONKARAHİSAR 08.03.2022, 16:18
Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kadın yargı ve adliye personellerini unutmadı.
Başsavcı Karabacak, 8 Mart Kadınlar Günü kapsamında hem adliye hem de cezaevinde görev yapan kadın personellere hediye dağıtarak kadınlar gününü kutladı. Kadın personeller Başsavcı Karabacak’a nazik davranışından dolayı teşekkür ettiler.