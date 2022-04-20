Başmakçıda ‘öfke kontrolü ve kadına yönelik şiddetle mücadele’ semineri

Afyonkarahisar Başmakçı Kaymakamı Ali Ekber Ateş, kadına yönelik şiddetle hayatın her alanında mücadele edilmesi gerektiğini kaydetti.

Kaymakam Ateş, üniversite Öğretim Görevlileri tarafından verilen, ‘öfke kontrolü ve kadına yönelik şiddetle mücadele’ konulu eğitim seminerine katıldı. Seminerde konuşan Kaymakam Ateş, kadına yönelik şiddetle mücadele etmenin herkesin görevi olduğunu ifade ederek, mücadelenin hayatın her alanında olması gerektiğini dikkat çekti. Kaymam Ateş konuşmasında ayrıca bu tür eğitim seminerlerinin devam edeceğini de ifade etti.

Öte yandan, seminere kadınlarla birlikte erkeklerinde katılım sağladığı gözlendi.