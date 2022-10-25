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Başmakçı’da çiftçilere yüzde 50 hibe destekli buğday tohumu dağıtıldı
Afyonkarahisar’ın Başmakçı ilçesinde çiftçilere yüzde 50 hibe destekli buğday tohumu dağıtıldı.
AFYONKARAHİSAR 25.10.2022, 15:20
Afyonkarahisar’ın Başmakçı ilçesinde çiftçilere yüzde 50 hibe destekli buğday tohumu dağıtıldı.
Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nün ‘tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi’ projesi devam ediyor. Proje çerçevesinde Başmakçı ilçesindeki yaklaşık 50 çiftçiye yüzde 50 hibe destekli buğday tohumu dağıtıldı. Dağıtım törenine Başmakçı Kaymakamı Ramazan Kıyak’da katıldı.