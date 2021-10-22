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Başmakçı Kadın Kültür Evi Kooperatifi ürünleri görücüye çıktı

Afyonkarahisar’ın Başmakçı Kaymakamı Ali Ekber Ateş, Kadın Kültür Evi Kooperatifi kursiyerleri tarafından yapılan el emeği göz nuru yöresel ürünleri açmış oldukları standda ziyaret etti.

AFYONKARAHİSAR 22.10.2021, 15:37
Başmakçı Kadın Kültür Evi Kooperatifi ürünleri görücüye çıktı

Afyonkarahisar’ın Başmakçı Kaymakamı Ali Ekber Ateş, Kadın Kültür Evi Kooperatifi kursiyerleri tarafından yapılan el emeği göz nuru yöresel ürünleri açmış oldukları standda ziyaret etti.

Kaymak Ateş’e el emeği göz nuru ürünleri ziyareti esnasında eşi Cansu Ateş’de eşlik etti. Kaymakam Ateş ve eşi kooperatifi kursiyerleri ile açmış oldukları stant da bir süre sohbet ederek yaptıkları el emeği göz nuru ürünleri inceledi. Kadın kursiyerler yapmış oldukları yöresel ürünleri Kaymakam Ateş ve eşine anlatarak bilgiler aktardı.

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