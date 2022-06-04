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Baskın yapılan adreste polis sahte alkol ile altın buldu

Afyonkarahisar’da sahte altın ve alkol sattığı iddia edilen şahıs polis operasyonu ile kıskıvrak yakalandı.

AFYONKARAHİSAR 04.06.2022, 11:01
Baskın yapılan adreste polis sahte alkol ile altın buldu

Afyonkarahisar’da sahte altın ve alkol sattığı iddia edilen şahıs polis operasyonu ile kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, ilçe merkezinde H.A., isimli şahsın evinde sahte alkol ürettiği ve sahte altın satmaya çalışarak vatandaşları dolandırmaya çalıştığı yönünde bilgi alan Emirdağ İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler harekete geçti. Şahsın Yenimahalledeki evine baskın düzenleyen ekipler, 30 litre etil alkol, alkollü içecek dolu cam şişeler, plastik kutular ve içerisinde yaklaşık 2,5 kg ağırlığında mercimek büyüklüğünde sarı-kahverengi renkli metal parçaları olan poşet ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi. Operasyonda H.A., gözaltına alınırken, bu altın renkli metal parçalarının yaklaşık 2-3 ay önce ucuz altın alma düşüncesiyle dışardan Emirdağ’a gelen ve kendisine sahte altın verilerek dolandırılan şahsa verilenlerle aynı olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan şahsın işlemleri devam ettiği bildirildi.

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