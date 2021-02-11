Başkan Zeybek: “Şehir merkezinde de Kadın Kültür Evi oluşturmak istiyoruz”

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, kentte hayata geçirilen ‘Kadın Kültür Evleri Projesi’ ile ev hanımlarının bir taraftan eğitim gördüğünü diğer taraftan da sosyalleştiğini söyledi.

Başkan Zeybek, Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Nurullah Kaya ve Kadın Kültür Evleri Komisyon üyelerini makamında kabul etti. Vali Gökmen Çiçek’in talimatıyla başlatılan Kadın Kültür Evleri Projesi’nin önemine dikkat çeken Başkan Zeybek, projeyle birlikte ev hanımlarının bir taraftan eğitim gördüğünü diğer taraftan da sosyalleştiğini söyledi. İlçelerde hayata geçirilen Kadın Kültür Evi projesini şehir merkezinde oluşturmayı amaçladıklarını kaydeden Başkan Zeybek, “Valimiz Gökmen Çiçek’in öncülüğünde başlatılan Kadın Kültür Evleri’ne Afyonkarahisar Belediyesi olarak bizlerde destek vereceğiz. Şehir merkezinde Kadın Kültür Evi oluşturmak için gayret edeceğiz. Hanım kardeşlerimizin sosyalleşmesi ve el ürünlerini tanıtması amacıyla bu tür sosyal sorumluluk projelerine her zaman desteğimiz devam edecek” dedi.

Kaya ise desteklerinden dolayı Başkan Zeybek’e teşekkür etti.