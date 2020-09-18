Başkan Zeybek futbol takımlarını önümüzdeki sezonda Afyonkarahisar’a davet etti
AFYONKARAHİSAR BELEDİYE BAŞKANI MEHMET ZEYBEK, YAZ KAMPI İÇİN TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK SPOR KOMPLEKSLERİNDEN BİRİNİ TERCİH EDEREK AFYONKARAHİSARIN ŞİFALI TERMAL OTELLERİNDE KONAKLAYAN TAKIMLARA TEŞEKKÜR EDEREK YENİ SEZONDA BAŞARILAR DİLEDİ.
Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, yaz kampı için Türkiye’nin en büyük spor komplekslerinden birini tercih ederek Afyonkarahisarın şifalı termal otellerinde konaklayan takımlara teşekkür ederek yeni sezonda başarılar diledi.
Afyonkarahisar’ı sporun merkezi haline getirmek için el birliği ile çalıştıklarına dikkat çeken Başkan Zeybek, Afyonkarahisar’ın doğasıyla, tesisleriyle, serin havasıyla, sporcu beslenmesiyle üst düzey kent olduğuna dikkat çekerek, güzel bir kamp sezonu geçirmek isteyen takımları önümüzdeki yaz sezonunda da Afyonkarahisar’a davet etti.
Bu sezonunda da yerli ve yabancı bir çok futbol takımının Afyonkarahisar’ı kamp yapmak için müracaatta bulunduğunu aktaran Başkan Zeybek takımların kente olan ilgisinin her yıl arttığını vurguladı.
Gerek yerli gerekse yabancı takımların Afyonkarahisar’dan memnun ayrıldığını ifade eden Başkan Zeybek, “ Zafer’in, termalin, gıdanın ve mermerin başkenti olan Afyonkarahisar, spor turizminin de başkenti olma yolunda ilerliyor” dedi.
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