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Başkan Zeybek belediyeye ait tesisler de incelemelerde bulundu

AFYONKARAHİSAR BELEDİYE BAŞKANI MEHMET ZEYBEK, BELEDİYENİN İŞTİRAKİ OLAN YÜNTAŞ BÜNYESİNDE HİZMET VEREN DOĞALTAŞ FABRİKASI, BETON, PARKE VE BORDÜR FABRİKASI İLE BELEDİYEMİZ ASFALT ŞANTİYESİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU.

AFYONKARAHİSAR 16.09.2020, 17:39
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Başkan Zeybek belediyeye ait tesisler de incelemelerde bulundu

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, belediyenin iştiraki olan Yüntaş bünyesinde hizmet veren doğaltaş fabrikası, beton, parke ve bordür fabrikası ile belediyemiz asfalt şantiyesinde incelemelerde bulundu.

Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Karaca ile birlikte fabrikanın çalışmaları hakkında bilgi alan Başkan Zeybek, fabrikadan çıkan ürünlerle kentin yol ve kaldırımlarını yenilemeye devam edeceklerini belirtti. Daha sonra Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren asfalt şantiyesine geçen Başkan Zeybek, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

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