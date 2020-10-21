Başkan Şahin, Palakoğlu’na ilçedeki sorunları iletti

Afyonkarahisar İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Başkan Yardımcısı İsmail Palakoğlu’na ilçedeki sorunları iletti.

Başkan Şahin, kurum ziyaretleri kapsamında Ankara’da, AFAD Başkan Yardımcısı İsmail Palakoğlu’nu ziyaret etti. Ziyarette Palakoğlu ve İyileştirme Daire Başkanı Mustafa Esin ile bir süre sohbet eden Başkan Şahin ilçedeki sorunları ve taleplerini dile getirdi. Oldukça verimli geçen ziyaret sonrası Başkan Şahin ilgi ve alakaları dolayısıyla Palakoğlu ve Esin’e teşekkür etti.