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Başkan Şahin, Palakoğlu’na ilçedeki sorunları iletti

AFYONKARAHİSAR İSCEHİSAR BELEDİYE BAŞKANI AHMET ŞAHİN, AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI (AFAD) BAŞKAN YARDIMCISI İSMAİL PALAKOĞLU’NA İLÇEDEKİ SORUNLARI İLETTİ

AFYONKARAHİSAR 21.10.2020, 14:22
Başkan Şahin, Palakoğlu’na ilçedeki sorunları iletti

Afyonkarahisar İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Başkan Yardımcısı İsmail Palakoğlu’na ilçedeki sorunları iletti.

Başkan Şahin, kurum ziyaretleri kapsamında Ankara’da, AFAD Başkan Yardımcısı İsmail Palakoğlu’nu ziyaret etti. Ziyarette Palakoğlu ve İyileştirme Daire Başkanı Mustafa Esin ile bir süre sohbet eden Başkan Şahin ilçedeki sorunları ve taleplerini dile getirdi. Oldukça verimli geçen ziyaret sonrası Başkan Şahin ilgi ve alakaları dolayısıyla Palakoğlu ve Esin’e teşekkür etti.

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