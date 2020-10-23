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Başkan Şahin, Enerji Kentler Birliği toplantısına katıldı

ANKARA’DA DÜZENLENEN ENERJİ KENTLERİ BİRLİĞİ’NİN 2020 YILI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISINA KATILAN AFYONKARAHİSAR’IN İSCEHİSAR BELEDİYE BAŞKANI AHMET ŞAHİN, İLÇENİN ADINI JEOTERMAL ALANDA DA DUYURMAK ADINA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR.

AFYONKARAHİSAR 23.10.2020, 14:37
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Başkan Şahin, Enerji Kentler Birliği toplantısına katıldı

Ankara’da düzenlenen Enerji Kentleri Birliği’nin 2020 yılı olağan meclis toplantısına katılan Afyonkarahisar’ın İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin, ilçenin adını jeotermal alanda da duyurmak adına çalışmaları devam ediyor.

Yapılan toplantı hakkında bilgi veren İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin, “Enerji Kentler Birliği çatısı altında yürütülen projelerin ilçemizde de uygulanabilir olması adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Enerji Kentler Birliği yetkililerine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyor, toplantının ve alınan kararların tüm üye belediyeler için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

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