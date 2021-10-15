banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Kandilli'den çok önemli uyarı!
Kandilli'den çok önemli uyarı!
Haaland gol şov!
Haaland gol şov!
Taksi için kanun taslağı: Plaka elden ele geçmeyecek
Taksi için kanun taslağı: Plaka elden ele geçmeyecek
Motorin ve benzine zam
Motorin ve benzine zam

Başkan Çöl: “Türk Kızılayı’nın çalışmalarını yakından takip ediyoruz”

Afyonkarahisar Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, Türk Kızılayı’nın çalışmalarını yakından ve takdirle takip ettiklerini ifade etti.

AFYONKARAHİSAR 15.10.2021, 15:38
Başkan Çöl: “Türk Kızılayı’nın çalışmalarını yakından takip ediyoruz”

Afyonkarahisar Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, Türk Kızılayı’nın çalışmalarını yakından ve takdirle takip ettiklerini ifade etti.

Türk Kızılayı Sandıklı Şubesi Başkanı Fatih Şükrü Kokkokoğlu ve beraberindeki heyet Başkan Çöl’ü makamında ziyaret etti. Sandıklı Kadın Kızılay Başkanı Aynur Biçer, Sandıklı Yüksekokul Genç Kızılay Başkanı Emine Ünal’ın ve beraberindeki heyetin de hazır bulunduğu ziyarette, Başkan Çöl’e kendilerine vermiş oldukları desteklerden dolayı duydukları memnuniyet kaydederek bu konudaki hassasiyetleri için teşekkür ettiler.

Başkan Çöl Kızılay’ın ilçedeki başarılı faaliyetlerini yakından takip ettiklerini, ilerleyen zaman dilimlerinde vatandaşlara yardım noktasında daha güzel hizmetler vereceklerine inandığını belirtti.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 8 19
2. Trabzonspor 8 18
3. Beşiktaş 8 17
4. Hatayspor 8 16
5. Altay 8 15
6. Konyaspor 8 14
7. Karagümrük 8 14
8. Galatasaray 8 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 8 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 8 9
14. Antalyaspor 8 8
15. Başakşehir 8 6
16. Kasımpaşa 8 6
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 8 6
18. Göztepe 8 5
19. Giresunspor 8 5
20. Rizespor 8 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 8 20
2. Ankaragücü 8 18
3. Eyüpspor 8 16
4. Bandırmaspor 8 15
5. Erzurumspor 8 15
6. Tuzlaspor 7 14
7. Kocaelispor 7 13
8. Samsunspor 7 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Altınordu 8 10
11. Manisa FK 8 9
12. Boluspor 7 8
13. Menemenspor 8 8
14. İstanbulspor 7 7
15. Denizlispor 8 7
16. Adanaspor 8 6
17. Balıkesirspor 7 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 7 4
Takımlar O P
1. Chelsea 7 16
2. Liverpool 7 15
3. Man City 7 14
4. M. United 7 14
5. Everton 7 14
6. Brighton 7 14
7. Brentford 7 12
8. Tottenham 7 12
9. West Ham 7 11
10. Aston Villa 7 10
11. Arsenal 7 10
12. Wolverhampton 7 9
13. Leicester City 7 8
14. Crystal Palace 7 7
15. Watford 7 7
16. Leeds United 7 6
17. Southampton 7 4
18. Burnley 7 3
19. Newcastle 7 3
20. Norwich City 7 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 17
2. Atletico Madrid 8 17
3. Real Sociedad 8 17
4. Sevilla 7 14
5. Osasuna 8 14
6. Rayo Vallecano 8 13
7. Athletic Bilbao 8 13
8. Valencia 8 12
9. Barcelona 7 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 7 11
12. Mallorca 8 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 8 9
15. Cádiz 8 7
16. Celta de Vigo 8 7
17. Granada 8 6
18. Levante 8 4
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 8 1